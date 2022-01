Entrez sans frapper : Femmes médiums et apparitions dans la France hantée sur Auvio

Philippe Baudouin publie deux livres : "Surnaturelles. Une histoire visuelle des femmes médiums" (Pyramyd) et "Apparitions. Les archives de la France hantée". D'un côté, l'histoire des femmes médiums qui, depuis la seconde moitié du XIXe siècle, ont contribué à la naissance du spiritisme. De l'autre, une plongée au coeur de la France hantée, à travers douze récits d'enquêtes.



Philippe Baudouin pour ses livres "Surnaturelles. Une histoire visuelle des femmes médiums" (Pyramyd) et "Apparitions. Les archives de la France hantée" (Hoëbeke).



"Surnaturelles. Une histoire visuelle des femmes médiums" : Situé à la croisée de l'histoire et de l'anthropologie, « Surnaturelles » s'intéresse au destin des femmes médiums qui, depuis la seconde moitié du XIXe siècle, ont contribué à la naissance du spiritisme. Richement illustré par des photographies et des documents rares, l'ouvrage de Philippe Baudouin explore la culture visuelle de ce mouvement né en Amérique du Nord en 1848, à travers notamment la question du corps et du genre, mais également celle de notre propre rapport aux croyances et à l'irrationnel. S'appuyant sur une sélection d'archives inexplorées, il porte ainsi un regard neuf sur l'œuvre de ces femmes qui, avant de devenir les cobayes de scientifiques au début du XXe siècle, furent tour à tour maîtresses de cérémonie, messagères de l'au-delà et visionnaires d'utopies.



"Apparitions. Les archives de la France hantée" : Richement illustré par des photographies et des documents rares, « Apparitions » propose une plongée inédite au coeur de la France hantée. À travers douze récits d'enquêtes, l'ouvrage de Philippe Baudouin aborde la question des phénomènes inexpliqués sous un angle à la fois scientifique et judiciaire. L'interrogatoire de Bernadette Soubirous par le commissaire Jacomet, la fascination de Pierre et Marie Curie pour la médium Eusapia Palladino, ou bien encore l'enquête de l'astronome Camille Flammarion sur les phénomènes d'apparitions : les archives exceptionnelles réunies ici mettent ainsi en lumière l'attrait d'enquêteurs et de chercheurs de renom pour l'inconnu et les marges de la connaissance scientifique.



