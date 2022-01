Entrez sans frapper : Anthologie Jim Morrison sur Auvio

On parle avec Gorian Delpâture de la première anthologie complète des oeuvres du chanteur iconique du groupe The Doors...



- « La Dame blanche » de Quentin Zuttion (Lombard)

- « En chair et en fer » de Patrice Killoffer (Casterman)

- « Patience » de Daniel Clowes (Cornélius)



Gorian Delpâture pour le livre "Anthologie Jim Morrison : Poèmes, carnets, retranscriptions et paroles" (Massot Éditions).



Parolier de génie et chanteur iconique du groupe californien The Doors, JIM MORRISON a marqué au fer rouge le rock des années 1960 avec sa voix sensuelle, son charisme animal et sa plume poétique, entre fantasmagories hallucinatoires et univers chamanique.

La première anthologie complète de ses oeuvres avec des TEXTES INÉDITS - dont des paroles de chansons jamais publiées à ce jour, des photos de ses carnets manuscrits, des dessins et retranscriptions d'enregistrement, le synopsis de son film The Hitchhiker.

Un beau livre de 580 pages dont 200 photos - sur scène, en tournée, en studio, en famille, ses carnets de notes... pour beaucoup jamais publiés !



Le coup de cœur de Gorian Delpâture : "L'Île aux arbres disparus" d'Elif Shafak (Flammarion).



Ce roman commence par un cri et s'achève par un rêve. Le cri, interminable, est celui que lance aujourd'hui une adolescente de seize ans, prénommée Ada, en plein cours d'histoire dans un lycée londonien.

Le rêve est celui d'une renaissance. Entre les deux a lieu la rencontre du Grec Kostas Kazantzakis et d'une jeune fille turque, Defne, en 1974, dans une Chypre déchirée par la guerre civile. Elif Shafak crée des personnages débordant d'humanité mais aussi de failles et de doutes, d'élans de générosité et de contradictions, pour conter l'histoire d'un amour interdit dans un climat de haine et de violence qui balaie tout sur son passage. Sa prose puissante convoque un savant mélange de merveilleux, de rêve, d'amour, de chagrin et d'imagination pour libérer la parole des générations précédentes, souvent réduites au silence.

