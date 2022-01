Entrez sans frapper : Spéciale John Travolta sur Auvio

La Fièvre du samedi soir, Grease et Pulp Fiction... Focus sur l'acteur, chanteur, danseur et producteur de cinéma américain, avec notre spécialiste cinéma Dick Tomasovic.



Dès 11h30, retrouvez la « Bagarre dans la Discothèque » avec Laurent Mathieu et Laurence Bibot.



Et dès midi :



"J'entends des voix" de Laurence Bibot : La voix du disco.



Spéciale John Travolta, à l'occasion d'un focus sur LaCinetek - La Cinémathèque des réalisateurs (La Fièvre du samedi soir, Grease et Pulp Fiction).



On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg.



"Machins, Machines" d'Hélène Maquet : Wordle, le jeu auquel tout le monde veut jouer, sans entretenir l'addiction aux écrans...

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper