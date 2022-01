Entrez sans frapper : Stephan Streker et Alma Jodorowsky sur Auvio

Ils sont nos invités pour "L'ennemi", un film inspiré de l'affaire Wesphael...



« Bagarre dans la Discothèque » à 11h30, avec Myriam Leroy et Jacques De Pierpont.



Et dès midi :



La chronique de Josef Schovanec : La thérapie par les canards : l'histoire de Carl Barks, éditeur de comics américains pour Disney qui a dessiné pendant de nombreuses années des bandes dessinées mettant en scène le personnage de Donald Duck et ses proches...



Stephan Streker et Alma Jodorowsky pour la sortie du film "L'ennemi", qui sort le 26 janvier.



Un célèbre homme politique est accusé d'avoir tué son épouse retrouvée morte, une nuit, dans leur chambre d'hôtel. Est-il coupable ou innocent ? Personne ne le sait. Et peut-être lui non plus.



La chanson de Pompon : "The Killing of Georgie" de Rod Stewart (1976).

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper