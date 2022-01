Entrez sans frapper : Éric Vuillard sur Auvio

Il publie son roman "Une sortie honorable", une plongée au cœur de la fin de l'aventure française en Indochine...



« Bagarre dans la Discothèque » dès 11h30, avec Corentin Candi et Joëlle Scoriels.



Et dès midi :



"C'est un beau roman" de Sébastien Ministru : "C'était bien (Le petit bal perdu)" de Bourvil.



Éric Vuillard pour son roman "Une sortie honorable" (Actes Sud).



La guerre d'Indochine est l'une des plus longues guerres modernes. Pourtant, dans nos manuels scolaires, elle existe à peine. Avec un sens redoutable de la narration, "Une sortie honorable" raconte comment, par un prodigieux renversement de l'histoire, deux des premières puissances du monde ont perdu contre un tout petit peuple, les Vietnamiens, et nous plonge au coeur de l'enchevêtrement d'intérêts qui conduira à la débâcle.



"La La Langue" de Joëlle Scoriels : Du pop-corn à la pipe en passant par les cornes...



Les sorties ciné avec Hugues Dayez :



- Nightmare Alley

- L'amour c'est mieux que la vie

- Tendre et saignant

