Entrez sans frapper : Les 400 ans de la naissance de Molière sur Auvio

Ce samedi 15 janvier, c'est les 400 ans de la naissance du plus grand dramaturge français. On en parle avec Christophe Schuwey et Clara Dealberto, qui publient "L'Atlas Molière : le plus grand dramaturge français raconté en 150 cartes et infographies".



On en parle avec Christophe Schuwey et Clara Dealberto pour la sortie de "L'Atlas Molière : le plus grand dramaturge français raconté en 150 cartes et infographies" (Les Arènes).



Avec 150 cartes et infographies, cet atlas est une encyclopédie visuelle sur la vie, l'œuvre et l'époque de Molière. Les auteurs sont allés au-delà de la figure du saltimbanque mélancolique qui s'est imposée dans notre imaginaire collectif. Ils nous font découvrir un Molière entrepreneur de génie, un publicitaire en avance sur son temps, un créateur de spectacles extraordinaires.

En textes et en images, ce livre nous permet de revisiter nos classiques de manière vivante et décomplexée : Les Précieuses ridicules, Tartuffe, Le Misanthrope, L'Avare, Le Bourgeois gentilhomme, Psyché, Les Fourberies de Scapin, Les Femmes savantes ou encore Le Malade imaginaire... Parce qu'un dessin vaut parfois mieux qu'un long discours.



