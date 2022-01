Entrez sans frapper : Emmanuel Carrère sur Auvio

Il est notre invité pour son film "Ouistreham", adapté du récit « Le Quai de Ouistreham » de Florence Aubenas paru en 2010.



L'objet Pop de Nicolas Herman : les lunettes Persol.



Emmanuel Carrère pour son film "Ouistreham", adapté du récit « Le Quai de Ouistreham » de Florence Aubenas et qui sort le 12 janvier. Une ITV d'Éric Russon



Le film a fait d'ouverture de la Quinzaine des Réalisateurs au Festival de Cannes 2021.



Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le travail précaire. Elle s'installe près de Caen et, sans révéler son identité, rejoint une équipe de femmes de ménage. Confrontée à la fragilité économique et à l'invisibilité sociale, elle découvre aussi l'entraide et la solidarité qui unissent ces travailleuses de l'ombre.



Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : Michel Houellebecq pour son livre "Anéantir" (Flammarion).

