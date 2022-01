Entrez sans frapper : Thomas Gunzig, "Le Sang des bêtes" (Ed. Au Diable Vauvert) sur Auvio

« Même si parfois la vie est difficile pour vous, vous n'avez aucune idée de ce que c'est que la sensation terrifiante d'être un animal dans le monde des humains. »





Nouvelle écoute de l'objet Pop de Nicolas Herman : la cassette VHS.



Thomas Gunzig pour son nouveau roman "Le Sang des bêtes" (Ed. Au Diable Vauvert).

Tom, vendeur dans une boutique de compléments alimentaires et de protéines pour bodybuilders, est en pleine dépression. Le passage à la cinquantaine lui ouvre les yeux sur sa vie rangée avec sa femme Mathilde qui ne le rend plus heureux. Mais il voit sa vie bouleversée quand revient à la maison familiale son fils Jérémie, jeune homme malingre tout juste séparé de sa copine, et son père, juif marqué par la Shoah et malade d'un cancer. S'annonce une cohabitation compliquée pour Tom qui ne souhaite que tranquillité et repos. Témoin d'un acte de violence, Tom va sauver une inconnue aux origines mystérieuses des mains d'une brute qui la maltraite, ramener chez lui cette femme sans papier, et perturber le quotidien de tous.

Avec les membres de la famille de Tom, Thomas Gunzig fait une description lucide de son temps et de ses tendances Son roman bref et impeccable se dévore sur le corps, le couple, la vie, vieillir, aimer, durer, rester vivants, qui alterne avec un talent et un rythme parfait le rire, la lucidité, le désenchantement, le bonheur... Drôle et profond, le plus sensible et personnel des livres de l'auteur.



Nouvelle diffusion du "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : Mohamed Mbougar Sarr pour son roman "La plus secrète mémoire des hommes" (Ed. Philippe Rey), Prix Goncourt 2021



Nouvelle écoute de l'interview d'André Manoukian pour son livre "Sur les routes de la musique" (Ed. Harper Collins) et son album "Les pianos de Gainsbourg".

À travers quarante chroniques, André Manoukian retrace une histoire fascinante et méconnue de la musique, un art qui puise sa source en Orient, dans les raffinements des civilisations indiennes, perses ou égyptiennes. Ces influences ont irrigué la musique occidentale, qui évolue au fil des siècles sous l'impulsion de personnages extraordinaires, musiciens, penseurs, religieux ou scientifiques.

Des instruments préhistoriques au chant des planètes, des philosophes antiques au rap, André Manoukian nous initie à cet art et nous dévoile par touches les petites histoires qui ont fait la grande musique.



Feuilleton « Les grands méchants de la fiction » de Gorian Delpâture, épisode 24 : les fantômes.

Casting et équipe Animateur Eric RUSSON Émission Entrez sans frapper