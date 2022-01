Entrez sans frapper : Ibrahim Maalouf, « Petite philosophie de l'improvisation » (Éditions des Équateurs) sur Auvio

Un livre lumineux pour faire de nos vies une grande aventure créatrice !





Nouvelle écoute du coup de cœur de Gorian Delpâture : « Après » de Stephen King (Ed. Albin Michel).



Geneviève Damas pour la pièce « Quand tu es revenu », à voir au Théâtre de Liège du 11/01/2022 au 15/01/2022.

Auteure et comédienne, Geneviève Damas scanne ici la notion de couple traditionnel ordinairement escortée de fluctuations bizarres, d'ajustements désopilants. Pilier de notre organisation sociale, structure tant de protection que d'oppression, le couple ne se confond ni avec l'amour, ni avec la famille - bien qu'il s'apparente aux deux - mais s'assimile par contre à l'idée de liberté. Dans la mise en scène fine et joyeuse de Guillemette Laurent, cette variation ludique tresse réalité, fiction, mythologie, faits divers, décuplant ainsi les optiques de la façon d'être au monde à deux. C'est l'histoire d'aventuriers qui, comme Ulysse, ont fait un long voyage et après avoir arpenté le monde, aspirent à regagner leur foyer. Celle d'héroïnes qui, une fois qu'elles ont goûté à l'indépendance, roulé leur bosse, rechignent à retrouver l'homme aimé et à se dessaisir du pactole du pouvoir, des rêves. Geneviève Damas et Jan Hammenecker revisitent le séculaire affrontement entre hommes et femmes qui s'aiment tout en désirant vivre libres. C'est allègrement que le tandem de choc va se défouler dans un débat aussi jubilatoire qu'explosif.



Nouvelle diffusion des sorties BD avec Xavier Vanbuggenhout : « Goupil ou Face » de Lou Lubie (Ed. Delcourt) et « Fun Girl » de Elizabeth Pich (Ed. Les Requins Marteaux).



Ibrahim Maalouf pour son livre « Petite philosophie de l'improvisation » (Éditions des Équateurs).

«?Faites ce que vous voulez !?» C'est à partir de ce mantra qu'Ibrahim Maalouf ouvre ses cours d'improvisation. Pourquoi est-il si urgent de renouer avec l'art d'improviser??

Un enfant invente naturellement avec plus de liberté qu'un adulte. Cette liberté pourtant se perd au fil de nos apprentissages. Or, au-delà de la musique, l'improvisation est une véritable philosophie de vie, de connaissance de l'Autre et de soi, de dépassement de nos peurs et de l'inconnu. La création musicale, sa double culture -?libanaise et française?-, son histoire personnelle, son rôle de fils et de père, de professeur, ses rencontres, les joies et les tragédies qui façonnent nos vies ont sans doute contribué et encouragé cette réflexion. Avec passion et humilité, le célèbre trompettiste partage ses expériences, ses conseils et propose des pistes nouvelles pour une société plus à l'écoute de l'essentiel et des vibrations du monde.



Feuilleton « Les grands méchants de la fiction » de Gorian Delpâture, épisode 22 : la momie.

Casting et équipe Animateur Eric RUSSON Émission Entrez sans frapper