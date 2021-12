Entrez sans frapper : Sébastien Gimenez, « Jean Gabin : Maintenant, je sais » (Ed. Capricci). sur Auvio

Dans le cinéma français, il est le patriarche. Celui qui occupe la place au bout de la table.



Nouvelle écoute du « La La Langue » de Joëlle Scoriels : Le mystère, assez cochon, de la porcelaine.



Denis Lapierre et Christian Durieux pour la BD « Le Faux Soir » (Ed. Futuropolis)

Le 9 novembre 1943, la résistance belge vient de réussir le coup le plus audacieux de l'histoire de la presse clandestine en diffusant, au nez et à la barbe de l'occupant nazi, un pastiche du « Soir volé », le quotidien belge confisqué à ses propriétaires par la Propaganda Abteilung qui avait aussi substitué à ses journalistes d'avant-guerre une rédaction composée de zélateurs de l'ordre nouveau. 50 000 exemplaires seront distribués soit dans le circuit normal, soit par les circuits clandestins à 10 francs pièce afin de financer le Front d'Indépendance. Le 9 novembre 1943, le grand éclat de rire qui parcourt la Belgique occupée est entendu jusque dans les capitales alliées, Londres et Washington. Si le Faux Soir fut une illustration de la zwanze bruxelloise, il fut surtout un acte de bravoure et de résistance qui valut la mort ou la prison à ses auteurs. Ce passionnant récit interroge le pouvoir des mots et de la satire comme arme de résistance contre toutes les oppressions.



Nouvelle diffusion du « Boing Boum Tchak » de Sébastien Ministru : « Le Voyage dans l'Est » de Christine Angot (Ed. Flammarion), Prix Médicis 2021.



Sébastien Gimenez pour son livre « Jean Gabin : Maintenant, je sais » (Ed. Capricci).

George Cravenne ne s'y est pas trompé en lui proposant de présider la toute première cérémonie des Césars, en 1976. Jean Gabin a débuté avec le parlant, et de La Bandera à Deux hommes dans la ville, il a dominé notre box-office national. Une filmographie de près d'un demi-siècle qui l'a vu incarner des personnages de tous âges et de toutes conditions, avec une économie de gestes frisant l'immobilité totale en toute fin de carrière. Tous les Français ont vu Gabin. Mais combien connaissent Jean Moncorgé ? Ce livre se propose de découvrir l'homme derrière la vedette, à l'occasion de ce voyage en quinze étapes avec un acteur qui n'aimait rien tant que de se taire.



Juliette Goudot pour son top cinéma de l'année.



Feuilleton « Les grands méchants de la fiction » de Gorian Delpâture, épisode 18 : Annie Wilkes, personnage principal du roman « Misery » de Stephen King.

Casting et équipe Animateur Eric RUSSON Émission Entrez sans frapper