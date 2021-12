Entrez sans frapper : Céline Danloy pour le livre « Terminus : Plongée photographique au cœur de lieux interdits et désertés » (Ed. Racine) sur Auvio

Entrez dans le monde étonnant de l'URBEX. Découvrez des lieux empreints d'humanité où, pourtant, les machines et les objets ont été (dé-)laissés par l'homme.



« True story » de Kate Reed Petty (Ed. Gallmeister)



Céline Danloy pour le livre (co-écrit avec Delphine Buxant) « Terminus : Plongée photographique au cœur de lieux interdits et désertés » (co-écrit avec Delphine Buxant paru aux éditions Racine)

Ouvrir une porte sur l'inconnu et se laisser surprendre... Que s'est-il passé ici ? Quelle est l'histoire de ce lieu et de ses occupants ? Qui étaient-ils ? Pourquoi sont-ils partis, abandonnant là outils, machines, souvenirs les plus intimes parfois ? On a beau « savoir », les lieux génèrent des images. Des images aussi fulgurantes qu'éphémères. « Dans "exploration urbaine", il y a "exploration". C'est à celle du passé et des traces qu'il laisse que nous vouons notre passion pour la photographie. Avec humilité et respect, sans intervenir sur le lieu même. Nos traces à nous sont les images que nous capturons de nos périples, avec une grande envie de les partager, tel un récit de voyage. »



« Dans le palais des miroirs » de Liv Strömquist (Ed. Rackham), « On m'appelle la mort » de Halfdan Pisket (Ed. Presque Lune) et « Autopsie d'un imposteur » de Vincent Zabus et Thomas Campi (Ed. Delcourt).



Clara Dupont-Monod pour son roman « S'adapter » (Ed. Stock) qui a remporté le Prix Femina 2021 et le Goncourt des Lycéens 2021.

C'est l'histoire d'un enfant aux yeux noirs qui flottent, et s'échappent dans le vague, un enfant toujours allongé, aux joues douces et rebondies, aux jambes translucides et veinées de bleu, au filet de voix haut, aux pieds recourbés et au palais creux, un bébé éternel, un enfant inadapté qui trace une frontière invisible entre sa famille et les autres. C'est l'histoire de sa place dans la maison cévenole où il naît, au milieu de la nature puissante et des montagnes protectrices ; de sa place dans la fratrie et dans les enfances bouleversées. Celle de l'aîné qui fusionne avec l'enfant, qui, joue contre joue, attentionné et presque siamois, s'y attache, s'y abandonne et s'y perd. Celle de la cadette, en qui s'implante le dégoût et la colère, le rejet de l'enfant qui aspire la joie de ses parents et l'énergie de l'aîné. Celle du petit dernier qui vit dans l'ombre des fantômes familiaux tout en portant la renaissance d'un présent hors de la mémoire.

Comme dans un conte, les pierres de la cour témoignent. Comme dans les contes, la force vient des enfants, de l'amour fou de l'aîné qui protège, de la cadette révoltée qui rejettera le chagrin pour sauver la famille à la dérive. Du dernier qui saura réconcilier les histoires.

La naissance d'un enfant handicapé racontée par sa fratrie.



Feuilleton « Les grands méchants de la fiction » de Gorian Delpâture, épisode 17 : Hannibal Lecter.

C'est le moment de retrouver un nouvel épisode de notre collection consacrée aux grands méchants de la fiction. Aujourd'hui, Gorian Delpâture et Julien Demeuse nous racontent l'histoire d'un psychiatre originaire de Lituanie. Un homme aux goûts exquis, presque toujours prêt à aider les forces de l'ordre dans leurs enquêtes. Un certain Lecter. Hannibal Lecter.

