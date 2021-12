Entrez sans frapper : Marc Cerisuelo, « Comédie(s) américaine(s) - D'Ernst Lubitsch à Blake Edwards » sur Auvio

La comédie américaine connaît un grand nombre d'espèces (sophistiquée, romantique, screwball, de remariage...) et le genre a lui-même si bien évolué que l'on a pu parler à partir des années 1950 de « seconde comédie américaine ».



Nouvelle écoute de la chronique « Machins, Machines » d'Hélène Maquet : « L'Année sauvage : Une vie sans technologie au rythme de la nature » de Mark Boyle (Les Arènes).



Virginie Devaster, directrice du CTEJ (la Chambre des Théâtres pour l'enfance et la jeunesse) sera notre invitée.



Nouvelle diffusion de la chronique « J'entends des voix » de Laurence Bibot : la voix des chanteurs.



Marc Cerisuelo pour son livre « Comédie(s) américaine(s) - D'Ernst Lubitsch à Blake Edwards » (Ed. Capricci).

La comédie existe toujours, la cause est entendue, mais c'est véritablement de 1918 à 1968 que son programme s'est accompli dans le contexte hollywoodien. Singulière et plurielle - d'où le titre de ce livre -, la comédie américaine connaît un grand nombre d'espèces (sophistiquée, romantique, screwball, de remariage...) et le genre a lui-même si bien évolué que l'on a pu parler à partir des années 1950 de « seconde comédie américaine ».

Katharine Hepburn et Cary Grant, Marilyn Monroe et Jack Lemmon, Ernst Lubitsch et Howard Hawks, Billy Wilder et Blake Edwards, Ben Hecht et Charles Lederer sont quelques-unes des figures qu'on croisera dans ce livre, au milieu de tant d'autres, actrices et acteurs, cinéastes et scénaristes - célèbres ou non. Mais ce sont avant tout les films qui se situent au cœur de ce voyage personnel, initiatique ou rétrospectif, où le rire conduit au bonheur et à la joie, sans pour autant oublier l'anarchie et la cruauté d'un genre plus surprenant qu'on ne le croit.



Feuilleton « Les grands méchants de la fiction » de Gorian Delpâture, épisode 16 : Leatherface.

Pendant toutes ces vacances, nous vous proposons de poursuivre notre terrifiant feuilleton consacré aux grands méchants de la fiction. Vous avez déjà tremblé à 15 reprises en écoutant les portraits des plus grands monstres tirés de la littérature, de la bande dessinée ou du cinéma. C'est reparti pour 10 nouveaux épisodes. On commence sans plus attendre avec l'épisode 16 concocté par Gorian Delpâture et Julien Demeuse. Un épisode qui nous entraîne dans les années 70 au Texas. Dans le lointain, on entend comme un bruit de tronçonneuse.

