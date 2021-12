Entrez sans frapper : Mirano 80 : L'espace d'un rêve et Charleroi - 82 carolos, 576 photos sur Auvio

Il sera question du docu "Mirano 80 : L'espace d'un rêve" de Thomas Purcaro Decaro et Luc Jabon sur le Mirano, qui nous fait revivre l'épopée d'une discothèque unique à Bruxelles, celle du Mirano Continental. Mais aussi du beau livre "Charleroi - 82 carolos, 576 photos", dans lequel 82 Carolos parlent de leur ville en textes et photos.



Retrouvez la « Bagarre dans la Discothèque » à 11h30, avec Guillermo Guiz et Sébastien Ministru.



Et dès midi :



La chronique de Josef Schovanec : Ebenezer Scrooge.



Thomas Purcaro Decaro et Luc Jabon pour leur film "Mirano 80 : L'espace d'un rêve", à voir la 27/12 à 22h20 et le 06/01 à 23h55 sur La Trois et le 09/01 à 23h35 sur Tipik.



Revivre l'épopée d'une discothèque unique à Bruxelles, celle du Mirano Continental, c'est s'immerger dans l'atmosphère des années 80 avec sa révolution musicale, visuelle, artistique. C'est explorer ses avant-gardes, ses défis sociétaux, son imaginaire créatif.



C'est aussi interroger une durée de vie exceptionnelle et comprendre pourquoi une certaine culture du monde de la nuit, inaugurée par le Mirano, résonne encore, inspirant l'époque actuelle.



Mais comment une bande de jeunes bruxellois, bien décidés à concrétiser un rêve commun, sont-ils parvenus à relever un tel pari ?



Étienne Vanden Dooren pour le beau livre "Charleroi - 82 carolos, 576 photos" (Éditions du Basson).



Quel est notre rapport à la ville??

C'est quoi une ville la nuit, le jour?? L'ennui, l'amour??

Et quand cette ville s'appelle Charleroi-la-Polémique, on en fait quoi??

82 personnalités carolos ont répondu à ces questions en textes et photos. Et ce livre est né.



Les coups de coeur 2021 de Sébastien Ministru :



- "La plus secrète mémoire des hommes" de Mohamed Mbougar Sarr (Philippe Rey), Prix Goncourt 2021 et « De purs hommes » (Le Livre de Poche)

- « Shuggie Bain » de Douglas Stuart (Globe)

- « Parrathon », une rétrospective de Martin Parr au Hangar à Bruxelles

- Le spectacle « Thomas joue ses perruques » de de Thomas Poitevin, Hélène François et Stéphane Foenkinos

- L'album « Exiles » de Max Richter

- La série « Young Royals » de Lisa Ambjörn

- Le film « La main de Dieu » de Paolo Sorrentino

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper