Entrez sans frapper : Speed Racer : Les Wachowski à la lumière de la vitesse sur Auvio

À l'occasion de la sortie de "The Matrix Resurrections", on parle avec Dick Tomasovic du livre "Speed Racer : Les Wachowski à la lumière de la vitesse" de Julien Abadie, qui retrace et interroge l'histoire de la vitesse pour explorer comment celle-ci a modifié chaque aspects de la modernité, de la littérature au cinéma en passant par l'animation, le jeu vidéo, l'industrie, le numérique et jusque notre quotidien.



« Bagarre dans la Discothèque » dès 11h30, avec Gorian Delpâture et Xavier Vanbuggehout.



Et dès midi :



"C'est un beau roman" de Sébastien Ministru : "L'enfant au tambour" de Nana Mouskouri.



"The Matrix Resurrections" sort ce mercredi.



À cette occasion, on parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg, du livre "Speed Racer : Les Wachowski à la lumière de la vitesse" de Julien Abadie (Façonnage Éditions).



L'histoire de la pop culture est aussi celle du XXe siècle et du progrès technique qui l'accompagne. Une histoire de l'accélération, qu'aucune oeuvre mieux que celle des soeurs Wachowski, de Matrix à Sense8, n'a mieux représenté à l'écran dans une série de films mutants et militants dont Speed Racer fût l'apothéose plastique sidérante. Partant de ce chef d'oeuvre emblématique des années 2000, véritable blockbuster cubiste caché dans un divertissement pour enfants, A la lumière de la vitesse retrace et interroge l'histoire de la vitesse pour explorer comment celle-ci a modifié chaque aspects de la modernité, de la littérature au cinéma en passant par l'animation, le jeu vidéo, l'industrie, le numérique et jusque notre quotidien.

Un ouvrage pop majeur qui, bien mieux qu'éclairer sous un jour inédit la filmographie des premières cinéastes transgenres, est un puissant manifeste pour mieux comprendre les enjeux formels et philosophiques de notre temps.



"La La Langue" de Joëlle Scoriels : Mon année 2021 ratée.



Les sorties ciné avec Hugues Dayez :



- My Kid

- Un Héros

- Riders of Justice

