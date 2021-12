Entrez sans frapper : Le cinéma de l'horreur de Nosferatu le vampire à Get Out sur Auvio

Olivier Bonnard publie "Rendez-vous avec la peur : Le cinéma de l'horreur de Nosferatu le vampire à Get Out", un panorama dans toute sa richesse, de Méliès à Bong Joon Ho (Oscar du meilleur film avec « Parasite »), de l'expressionnisme allemand au « found footage », en passant par les films gothiques de la Hammer, les slashers américains des années 80 ou les films de fantômes japonais.



Dès 11h30, retrouvez la « Bagarre dans la Discothèque » avec Gorian Delpâture et Xavier Vanbuggenhout.



Et dès midi :



Les coups de coeur 2021 de Xavier Vanbuggenhout :



- BD : « Fungirl » de Elizabeth Pich (Les Requins Marteaux), « Dans le Palais des miroirs » de Liv Strömquist (Rackham) et « Total » de Ugo Bienvenu (Denoël Graphic)

- Livre : « La mythomane du Bataclan » d'Alexandre Kauffmann (Goutte d'Or)

- Musique : « Black Acid Soul » de Lady Blackbird

- Cinéma : « Les 2 Alfred » de Bruno Podalydès



Olivier Bonnard pour son livre "Rendez-vous avec la peur - Le cinéma de l'horreur de Nosferatu le vampire à Get Out" (EPA Éditions).



À partir de 20 scènes choc, « Rendez-vous avec la peur » offre un panorama unique du genre dans toute sa richesse, de Méliès à Bong Joon Ho (Oscar du meilleur film avec « Parasite »), de l'expressionnisme allemand au « found footage », en passant par les films gothiques de la Hammer, les slashers américains des années 80 ou les films de fantômes japonais. Le tout dans un bel objet, esthétique, pop, à rebours des vieilles idées reçues faisant de l'horreur un genre crapoteux réservé aux aficionados.



Les coups de coeur 2021 de Gorian Delpâture :



- Livre: L'intégrale H.P. Lovecraft traduite par David Camus (Mnémos)

- Essai, poésie : Jim Morrison Anthology (VO chez HarperCollins, VF chez Massot)

- Film : "The Father" de Florian Zeller

- Musique : "Detroit Stories" d'Alice Cooper

