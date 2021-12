Entrez sans frapper : Mathieu Palain sur Auvio

Il publie "Ne t'arrête pas de courir", Prix Interallié 2021, un roman sur l'amitié qui se noue entre Mathieu Palain, journaliste et écrivain et Toumany Coulibaly, athlète hors norme le jour et cambrioleur en série la nuit...



Dès 11h30, retrouvez « Bagarre dans la Discothèque » avec Xavier Vanbuggenhout et Gorian Delpâture.



Et dès midi :



Les sorties BD avec Xavier Vanbuggenhout.



Mathieu Palain pour son roman "Ne t'arrête pas de courir" (L'Iconoclaste), Prix Interallié 2021 et Prix du Roman des Étudiants France Culture - Télérama 2021.



De chaque côté du parloir de la prison, deux hommes se font face pendant deux ans, tous les mercredis. L'un, Mathieu Palain, est devenu journaliste et écrivain, alors qu'il rêvait d'une carrière de footballeur. L'autre, Toumany Coulibaly, cinquième d'une famille malienne de dix-huit enfants, est à la fois un athlète hors norme et un cambrioleur en série. Quelques heures après avoir décroché un titre de champion de France du 400 mètres, il a passé une cagoule pour s'attaquer à une boutique de téléphonie.

Au fil des mois, les deux jeunes trentenaires deviennent amis. Ils ont grandi dans la même banlieue sud de Paris. Ils auraient pu devenir camarades de classe ou complices de jeux. Mathieu tente d'éclaircir « l'énigme Coulibaly », sa double vie et son talent fracassé, en rencontrant des proches. Il rêve qu'il s'en sorte, qu'au bout de sa course, il se retrouve un destin.

Tout sonne vrai, juste et authentique dans ce livre. Mathieu Palain a posé ses tripes sur la table pour nous raconter ce face-à-face bouleversant. Quand la vraie vie devient de la grande littérature.



Le coup de coeur de Gorian Delpâture : "American Predator" de Maureen Callahan (Sonatine).



C'est l'un des tueurs en série les plus terrifiants des États-Unis. Il a réellement existé, et pourtant, vous ignorez son nom... Pour l'instant.

Anchorage, sur les rivages glacés de l'Alaska. Dans la nuit du 1er au 2 février 2012, la jeune Samantha Koenig termine son service dans un petit stand de café battu par la neige et le vent. Le lendemain matin, elle n'est toujours pas rentrée chez elle. Une caméra de vidéosurveillance apporte vite la réponse : on y voit un inconnu emmener l'adolescente sous la menace d'une arme. Commence alors une véritable chasse à l'homme, qui permet au FBI de mettre la main sur un suspect potentiel, Israel Keyes. Un homme qui semble pourtant au-dessus de tout soupçon, honnête travailleur et père d'une petite fille.

À travers une enquête digne des meilleurs thrillers, Maureen Callahan retrace le parcours meurtrier d'un prédateur au modus operandi glaçant qui a sévi durant des années sur l'ensemble du territoire américain, sans jamais être inquiété. Véritable voyage au coeur du mal, American Predator pénètre les rouages angoissants d'un esprit malade et ceux, grippés, d'une machine policière empêtrée dans ses luttes internes. Un périple sauvage, aux confins de la folie.

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper