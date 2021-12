Elle sort son 2ème album "Nonante-cinq" et est notre invitée pour terminer la semaine.



« Bagarre dans la Discothèque » à 11h30, avec Jacques De Pierpont et Éric Russon.



Et dès midi :



"Les inconnus connus" d'Éric Russon : C'est qui le daron ?



Angèle pour son 2ème album "Nonante-cinq".

Elle sera en concert le 16 mai 2022 à Forest National à Bruxelles.



La chanson de Pompon : "Darling Nikki" de Prince (1985).

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper