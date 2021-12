Entrez sans frapper : La nouvelle traduction de L'Odyssée d'Homère sur Auvio

L'helléniste Emmanuel Lascoux propose une nouvelle « version » du texte grec d'Homère, telle qu'à sa composition. Il est notre invité.



« Bagarre dans la Discothèque » dès 11h30, avec Nicolas Herman et Laurent Mathieu.



Et dès midi :



L'objet Pop de Nicolas Herman : le manga One Piece.



Nouvelle diffusion de l'interview avec Emmanuel Lascoux pour sa nouvelle traduction de "L'Odyssée" d'Homère (POL).



Emmanuel Lascoux propose une nouvelle « version » du texte grec d'Homère à partir de son travail original sur le grec ancien qu'il rythme, chante, et crie depuis plusieurs années. Il dit lui-même : « J'ai voulu monter le son ou entendre davantage. » Il revendique de « jouer les langues anciennes » comme l'on joue de la musique. « On fait du grec, soit, mais on ne fait pas le grec. Imagine-t-on faire de la musique sans la faire ? » écrit-il dans l'avant-propos à sa traduction. Mais quels détours imposer au français aujourd'hui, quels mensonges lui permettre, quand la musique du grec s'est tue ? Emmanuel Lascoux propose ainsi cette « version française » très originale des 12109 hexamètres de l'Odyssée. Plutôt qu'imiter le vers grec antique inimitable, ou dévider une prose inchantable, cette Odyssée propose à tous, un texte à dire et à chanter. Renouant finalement avec les pratiques antiques du texte épique et du poème, dans un français très contemporain et d'une oralité retrouvée.



La chronique de Josef Schovanec : la série de bandes dessinées humoristiques "Les Blondes".

