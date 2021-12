Entrez sans frapper : Cyril Dion sur Auvio

L'écrivain, militant écolo et réalisateur français (dont « Demain » avec Mélanie Laurent) est notre invité pour "Animal", un docu. où l'on suit deux militants écolos de 16 ans et qui questionne la crise de la biodiversitée et notre place sur la planète.



« Bagarre dans la Discothèque » à 11h30, avec Sophie Léonard et Xavier Vanbuggenhout.



Et dès midi :



Cyril Dion pour son documentaire "Animal", qui sort aujourd'hui.



Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur avenir est menacé. Changement climatique, 6ème extinction de masse des espèces... d'ici 50 ans leur monde pourrait devenir inhabitable. Ils ont beau alerter mais rien ne change vraiment. Alors ils décident de remonter à la source du problème : notre relation au monde vivant. Tout au long d'un extraordinaire voyage, ils vont comprendre que nous sommes profondément liés à toutes les autres espèces. Et qu'en les sauvant, nous nous sauverons aussi. L'être humain a cru qu'il pouvait se séparer de la nature, mais il est la nature. Il est, lui aussi, un Animal.



Les romans cultes avec Marcel Leroy : « Les Anneaux de Bicêtre », un roman de Georges Simenon paru en 1963 aux Presses de la Cité ?



Huit heures du soir. Pour des millions d'humains, chacun dans sa case, dans le petit monde qu'il s'est créé ou qu'il subit, une journée bien déterminée s'achève, froide et brumeuse, celle du mercredi 3 février.

Pour René Maugras, il n'y a pas d'heure ni de jour et ce n'est que plus tard que la question du temps écoulé le tracassera. Il est encore tout au fond d'un trou aussi obscur que les abysses des océans, sans contact avec l'univers extérieur. Son bras droit, pourtant, à son insu, commence à s'agiter d'une façon spasmodique, cependant que sa joue se gonfle comiquement à chaque expiration.



Les sorties ciné avec Hugues Dayez :



- West Side Story de Steven Spielberg

- Olga d'Elie Grappe

- New Order de Michel Franco

