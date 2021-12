Entrez sans frapper : Riad Sattouf sur Auvio

Il publie son nouveau roman graphique "Le jeune acteur 1 : Aventures de Vincent Lacoste au cinéma", qui raconte les débuts de Vincent Lacoste au cinéma...



Dès 11h30, retrouvez la « Bagarre dans la Discothèque » avec Hélène Maquet et Laurence Bibot.



Et dès midi :



"J'entends des voix" de Laurence Bibot : la voix de Saint-Nicolas.



Riad Sattouf pour sa nouvelle BD "Le jeune acteur 1 : Aventures de Vincent Lacoste au cinéma" (Les Livres du futur).



En 2008, Riad Sattouf réalise son premier film, Les Beaux Gosses.

Il choisit comme premier rôle le jeune Vincent Lacoste, timide et complexé, qui n'avait jamais imaginé être acteur.

Le collégien de 14 ans se retrouve alors propulsé dans le monde secret, fascinant et parfois flippant du cinéma !

L'histoire vraie d'un adolescent anonyme devenu l'un des acteurs les plus talentueux de sa génération.



"Machins, Machines" d'Hélène Maquet : l'histoire d'un biologiste suisse qui n'a jamais existé...

