Entrez sans frapper : Maria Isabel Santos-Escobar sur Auvio

La veuve de Pablo Escobar publie "La Vie secrète de Pablo Escobar", un livre dans lequel elle se confie sur sa vie et son histoire d'amour avec le plus grand narco-trafiquant de l'histoire, baron de la drogue dans les années 80 dans le cartel de Medellin en Colombie.



Maria Isabel Santos-Escobar pour son livre "La Vie secrète de Pablo Escobar" (Albin Michel).



Ma vie et celle de ma famille ont pris un autre virage à la mort de mon mari. J'ai dû monnayer notre survie, négocier avec l'État colombien, modifier nos identités, chercher un pays d'accueil.

Le faux héros créé par les séries m'a poussée à raconter la vérité, sans tabou, loin des clichés.

Ce livre est une plongée dans l'intimité de Pablo Escobar. C'est aussi un journal de bord dans les profondeurs les plus obscures de son être et de ma vie. De l'homme le plus recherché au monde, du criminel le plus impitoyable.

"Comment avez-vous fait pour dormir avec ce monstre ? Pourquoi ne l'avez-vous pas dénoncé ? Pourquoi n'avoir rien fait ? " m'a demandé un jour l'une des victimes de mon mari.

La réponse : je l'aimais. »



