Entrez sans frapper : Monty Python : Sacré Graal sur Auvio

« Sacré Graal ! », réalisé par Terry Gilliam et Terry Jones, fut un succès mondial lors de sa sortie en 1975. Justine Breton revient sur les coulisses de la création de ce chef-d'œuvre et décortique l'art de la comédie à la manière des Monty Python, dans son livre "Monty Python : Sacré Graal !".



Justine Breton, maître de conférence en littérature française à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, pour son livre "Monty Python : Sacré Graal !" (Vendémiaire).



Est-ce l'hirondelle africaine ou européenne qui peut le mieux supporter le poids d'une noix de coco ? Comment démasquer une sorcière à l'aide d'un canard ? Arthur parviendra-t-il à convaincre ses sujets qu'il est bien roi, même s'ils n'ont pas voté pour lui ? Un jardinet suffira-t-il à apaiser la colère des chevaliers qui disent Ni ? Comment venir à bout du lapin blanc, terrifiant gardien de la grotte de Caerbannog ?

Répliques cultes, scènes mythiques : dès sa sortie sur les écrans en 1975, Monty Python : Sacré Graal !, réalisé par Terry Gilliam et Terry Jones, connaît un succès mondial, jamais démenti depuis.

Du rejet initial par les grandes maisons de production aux premières projections catastrophiques, en passant par un tournage cauchemardesque, Justine Breton revient sur les coulisses de la création de ce chef-d'œuvre, et décortique l'art de la comédie à la manière des Monty Python.



Pour Sughrue, privé officiant à Meriwether dans le Montana, ce contrat avait tout d'une aubaine. Budget illimité pour écumer les bars des États-Unis à la recherche de Trahaerne, auteur à succès porté sur les fugues autant que sur la boisson. Sitôt l'écrivain débusqué dans un bar miteux de la côte Ouest, Sughrue se trouve chargé d'une nouvelle enquête : il doit retrouver la trace de Betty Sue Flowers, jeune fille énigmatique disparue dix ans auparavant. La compagnie de Trahaerne étant plutôt agréable, notre privé embarque l'alcoolique dans son périple. Mais il ne pouvait prévoir sa fascination grandissante pour la disparue ni les ramifications sans fin de cette affaire où tous semblent sans cesse se jouer de lui.



- House of Gucci de Ridley Scott

- Encanto : La Fantastique Famille Madrigal, le nouveau Disney

- Suprêmes (le biopic de NTM)

