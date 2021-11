Entrez sans frapper : Le Noiseur et In a silent way, un docu sur Talk Talk sur Auvio

De la musique avec Le Noiseur qui sort son deuxième album "Relax". Mais aussi Gwenaël Breës pour "In a silent way", le documentaire belge sur Talk Talk et le mystère autour de Mark Hollis.



Dès 11h30, retrouvez la « Bagarre dans la Discothèque » avec Gorian Delpâture et Xavier Vanbuggenhout.



Et dès midi :



Les sorties BD de Xavier Vanbuggenhout :



- « L'Intranquille » de Joseph Kai (Casterman)

- « Amore » de Zidrou et David Merveille (Delcourt/Mirages)

- « Faut pas prendre les cons pour des gens - Tome 3 » de Emmanuel Reuzé avec Rouhaud, Haudiquet et Bernstein (Fluide Glacial)



Le Noiseur (Simon Campocasso) pour son deuxième album "Relax".



Gwenaël Breës pour "In a silent way", le documentaire belge sur Talk Talk et le mystère autour de Mark Hollis. Le docu vient de recevoir (mi-novembre) le Prix du Film sur l'art au Brussels Art Film Festival.



Un équipe de cinéma sillonne les côtes anglaises pour tenter de percer le mystère entourant un disque paru 30 ans plus tôt, « Spirit of Eden », et le passage de la lumière à l'ombre de ses auteurs Talk Talk. De rencontres incertaines en captation sonores inattendues, leur voyage va se transformer en quête du silence. Avec le punk comme philosophie, considérant que la musique est accessible à tous et l'esprit se situe au-dessus de la technique.



Le coup de cœur de Gorian Delpâture : "Nous, les humains" de Frank Westerman (Stock).



Journaliste, écrivain et professeur à l'université de Leyde, Frank Westerman propose à ses étudiants de participer à l'écriture de son nouveau livre sur l'origine et l'évolution de l'être humain. L'objectif est de tenter de répondre à cette question : en quoi l'Homo sapiens se distingue-t-il des autres mammifères ? En partant du village de Steyl, l'auteur nous conduit dans des grottes le long de la Meuse, avant de nous emmener au loin, à Liang Bua, sur l'île indonésienne de Flores. Ici, le premier squelette du minuscule Homo floresiensis a été découvert en 2003. Son âge, d'abord estimé à 18 000 ans, serait finalement de plusieurs centaines de milliers d'années. S'agit-il du « chaînon manquant » dont parlait Eugène Dubois qui, à la fin du XIXe siècle, avait découvert à Java les restes d'êtres se situant entre le singe et l'homme, l'Homo erectus ? Ou d'une nouvelle branche de l'espèce humaine, inconnue jusqu'alors ?

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper