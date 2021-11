Entrez sans frapper : Bernard Lavilliers sur Auvio

Il sort son nouvel album "Sous un soleil énorme" et est notre invité pour terminer la semaine.



« Bagarre dans la Discothèque » dès 11h30, avec Jacques De Pierpont et Hélène Maquet.



Et dès midi :



"Machins, Machines" d'Hélène Maquet : Comment votre arbre généalogique pourrait permettre d'attraper un meurtrier ?



Bernard Lavilliers pour son nouvel album "Sous un soleil énorme".



Il sera en concert le 24 février 2022 au Cirque Royal à Bruxelles ; le 25 février 2022 au Forum de Liège et le 26 février 2022 au Théâtre Royal de Mons.



La chanson de Pompon : "The Ludlow Massacre" de Woody Guthrie (1944).

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper