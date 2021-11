Entrez sans frapper : Catherine Cusset et Rachel Lang sur Auvio

De la littérature avec le nouveau roman de Catherine Cusset : "La définition du bonheur". Mais aussi du cinéma avec le nouveau film de Rachel Lang : "Mon Légionnaire".



« Bagarre dans la Discothèque » dès 11h30, avec Xavier Vanbuggenhout et Gorian Delpâture.



Et dès midi :



Les sorties BD de Xavier Vanbuggenhout :



- « Goupil ou Face » de Lou Lubie (Delcourt)

- « Fun Girl » de Elizabeth Pich (Les Requins Marteaux)



Catherine Cusset pour son roman "La définition du bonheur" (Gallimard).



« Pour Clarisse, le bonheur n'existait pas dans la durée et la continuité (cela, c'était le mien), mais dans le fragment, sous forme de pépite qui brillait d'un éclat singulier, même si cet éclat précédait la chute. »



Deux femmes : Clarisse, ogre de vie, grande amoureuse et passionnée de l'Asie, porte en elle depuis l'origine une faille qui annonce le désastre ; Ève balance entre raison et déraison, tout en développant avec son mari une relation profonde et stable. L'une habite Paris, l'autre New York. À leur insu, un lien mystérieux les unit.

À travers l'entrelacement de leurs destinées, ce roman intense dresse la fresque d'une époque, des années quatre-vingt à nos jours, et interroge le rapport des femmes au corps et au désir, à l'amour, à la maternité, au vieillissement et au bonheur.



Rachel Lang pour son film "Mon Légionnaire", qui sort ce mercredi.



Ils viennent de partout, ils ont désormais une chose en commun : la Légion Étrangère, leur nouvelle famille. Mon Légionnaire raconte leurs histoires : celle de ces femmes qui luttent pour garder leur amour bien vivant, celle de ces hommes qui se battent pour la France, celle de ces couples qui se construisent en territoire hostile.



Le coup de cœur de Gorian Delpâture : « Après » de Stephen King (Albin Michel).



Jamie n'est pas un enfant comme les autres : il a le pouvoir de parler avec les morts. Mais si ce don extraordinaire n'a pas de prix, il peut lui coûter cher. C'est ce que Jamie va découvrir lorsqu'une inspectrice de la police de New York lui demande son aide pour traquer un tueur qui menace de frapper... depuis sa tombe.

Casting et équipe Animateur Eric RUSSON Émission Entrez sans frapper