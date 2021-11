Entrez sans frapper : Dominique Moncond'huy " L'Espèce humaine et autres récits des camps " sur Auvio

« Il restera les livres, disait Jorge Semprun. Les récits littéraires, du moins, qui dépasseront le simple témoignage, qui donneront à imaginer, même s'ils ne donnent pas à voir... Il y aura peut-être une littérature des camps... je dis bien : une littérature, pas seulement du reportage... »





Nouvelle diffusion des sorties BD avec Xavier Vanbuggenhout :

* « Quelqu'un à qui parler » de Grégory Panaccione (Ed. Le Lombard)

* « Midi à quatorze heures » (Les nouvelles aventures de Lapinot T.7) de Lewis Trondheim (Ed. L'Association)

* « Un été cruel » de Ed Brubaker et Sean Philips (Ed. Delcourt)



Nouvelle écoute de la spéciale Ava Gardner pour les 30 ans de sa mort le 25 janvier dernier. On en parlait avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg.



Nouvelle diffusion du coup de cœur de Gorian Delpâture : « Le Grand Rire des hommes assis au bord du monde » de Philipp Weiss (Ed. Seuil)



Dominique Moncond'huy, professeur de Littérature française du XVIIe siècle à l'Université de Poitiers, sera notre invité. Il dirige la publication de « L'Espèce humaine et autres récits des camps » (La Pléiade).

Les textes réunis dans ce volume ont été écrits entre 1946 et 1994 par des survivants des camps nazis. Ces survivants partagent un même dessein : témoigner de l'expérience qui a été la leur, la rendre mémorable dans une langue - le français - qu'ils ont reçue en héritage ou dont ils ont fait le choix. Moins en rapportant des épisodes extrêmes, des moments limites, qu'en rendant compte de l'ordinaire du temps concentrationnaire, sur quoi la mort règne et dans lequel s'effacent les formes et figures de l'humain.



Feuilleton « Les grands méchants de la fiction » de Gorian Delpâture.

Ce mardi : Herbert West, personnage d'une nouvelle de l'auteur américain Howard Phillips Lovecraft « Herbert West, Réanimateur », ensuite adaptée dans le film d'horreur américain « Re-Animator » réalisé par Stuart Gordon en 1985.

