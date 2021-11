Entrez sans frapper : Jacques Audiard sur Auvio

Il sort son nouveau film "Les Olympiades", une adaptation libre des romans graphiques de l'auteur américain Adrian Tomine...



Nouvelle diffusion de "J'entends des voix" de Laurence Bibot : la voix du Belge en vacances.



Le réalisateur français Jacques Audiard pour son film "Les Olympiades", qui sort ce mercredi.



Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie rencontre Camille qui est attiré par Nora qui elle-même croise le chemin de Amber. Trois filles et un garçon. Ils sont amis, parfois amants, souvent les deux.



D'après trois nouvelles graphiques de l'auteur américain Adrian Tomine : Amber Sweet, Killing and dying et Hawaiian getaway.



Feuilleton « Les grands méchants de la fiction » de Gorian Delpâture.



Ce lundi : Pinhead, personnage de fiction créé par Clive Barker dans le roman "Hellraiser".

