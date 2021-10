Entrez sans frapper : Catel, José-Louis Bocquet et Nicolas Beuglet sur Auvio

Il sera question de la BD "Alice Guy", le parcours exceptionnel de la première réalisatrice de l'histoire du cinéma. Mais aussi du nouveau thriller de Nicolas Beuglet, "Le Passager sans visage", dans lequel il nous plonge dans les perversions les plus terribles de nos sociétés...



« Bagarre dans la Discothèque » à 11h30, avec Guillermo Guiz et Bernard Dobbeleer.



Et dès midi :



Nouvelle diffusion de l'objet Pop de Nicolas Herman : la lampe de bibliothèque.



José-Louis Bocquet et Catel pour la BD "Alice Guy", le parcours exceptionnel de la première réalisatrice de l'histoire du cinéma (Casterman).



En 1895, à Lyon, les frères Lumière inventent le cinématographe. Moins d'un an plus tard, à Paris, Alice Guy, 23 ans, réalise La Fée aux choux pour Léon Gaumont. Première réalisatrice de l'histoire du cinéma, elle dirigera plus de 300 films en France. En 1907, elle part conquérir l'Amérique, laissant les Films Gaumont aux mains de son assistant Louis Feuillade. Première femme à créer sa propre maison de production, elle construit un studio dans le New Jersey et fait fortune. Mais un mariage malheureux lui fait tout perdre.

Femme libre et indépendante, témoin de la naissance du monde moderne, elle aura côtoyé les pionniers de l'époque : Gustave Eiffel, Louis et Auguste Lumière, ou encore Georges Méliès, Charlie Chaplin et Buster Keaton.

Elle meurt en 1969, avec la légion d'honneur, mais sans avoir revu aucun de ses films - perdus et oubliés. C'est en 2011, à New York, que Martin Scorsese redonne un coup de projecteur sur cette femme exceptionnelle.



L'écrivain et journaliste français Nicolas Beuglet pour son roman "Le Passager sans visage" (XO Éditions).



« Tu n'es pas seule à chercher »...

Ce mot anonyme laissé sur son paillasson est plus qu'un appel : un électrochoc. Cette fois, l'inspectrice Grace Campbell le sait, elle n'a pas le choix. Elle doit ouvrir la porte blindée du cabinet situé au fond de son appartement. Et accepter de se confronter au secret qui la hante depuis tant d'années...



Des confins de la campagne écossaise aux profondeurs de la Forêt-noire où prend vie le conte le plus glaçant de notre enfance, jamais Grace n'aurait pu imaginer monter dans ce train surgi de nulle part et affronter le Passager sans visage...



La chronique de Josef Schovanec : Houdini, le plus illustre des prestidigitateurs.

