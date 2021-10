Entrez sans frapper : Les Musiques des Caraïbes : du vaudou au calypso sur Auvio

Bruno Blum explore les rapports entre les musiques caribéennes et états-uniennes, interdépendantes depuis des siècles, dans son livre « Les Musiques des Caraïbes : du vaudou au calypso ».



Le journaliste français français Bruno Blum pour son livre "Les Musiques des Caraïbes : du vaudou au calypso" (Castor Music).



Bruno Blum explore les rapports entre les musiques caribéennes et états-uniennes, interdépendantes depuis des siècles.



Il analyse les musiques créoles, le lien entre la musique et les rites, le jazz et blues des Caraïbes. Il revient sur la naissance et le développement des musiques populaires telles que le konpa (Haïti), le calypso (Trinidad), le mambo (Porto Rico) ou le quelbe (îles Vierges). C'est aux Caraïbes que la fusion entre les musiques d'Afrique et d'Europe s'est opérée, donnant naissance aux musiques américaines modernes et à une multitude de rythmes et styles dont le blues, le jazz, le rap, le mambo ou le cha-cha.



Romans cultes avec Marcel Leroy : Robert Louis Stevenson, d'Anvers à Paris. "Voyage en canoé sur les rivières du nord", son premier livre publié en 1878, bien avant "L'Île au trésor". De 1875 à 1879, entre Sambre et Escaut, avec un seul compagnon...



