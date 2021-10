Entrez sans frapper : Le premier film de Laura Wandel et une double expo au Mima sur Auvio

La réalisatrice belge Laura Wandel pour son premier film "Un monde", une plongée dans la violence et le harcèlement dans les cours de récré. Il sera aussi question du grand cinéma Hollywoodien face au petit cinéma porno de quartier, avec une double exposition au MIMA, le Millennium Iconoclast Museum of Art à Bruxelles.



« Bagarre dans la Discothèque » à 11h30, avec Laurence Bibot et Hélène Maquet.



Et dès midi :



"J'entends des voix" de Laurence Bibot : la voix des enfants.



La réalisatrice belge Laura Wandel pour son premier film "Un monde", qui a remporté le prix Fipresci (prix de la presse) de la section Un Certain Regard au Festival de Cannes 2021 et le prix du Meilleur Premier Film au Festival de Londres.



Nora entre en primaire lorsqu'elle est confrontée au harcèlement dont son grand frère Abel est victime. Tiraillée entre son père qui l'incite à réagir, son besoin de s'intégrer et son frère qui lui demande de garder le silence, Nora se trouve prise dans un terrible conflit de loyauté. Une plongée immersive, à hauteur d'enfant, dans le monde de l'école.



Le grand cinéma Hollywoodien face au petit cinéma porno de quartier ! L'exposition Double Bill propose deux expositions : "The Art of Laurent Durieux", le génie belge de l'affiche alternative de cinéma admiré par Francis ford Coppola, et "The ABC of Porn", les archives exceptionnelles d'un cinéma porno bruxellois de 1974 à 2013, à voir jusqu'au 9 janvier 2022 au MIMA (Millennium Iconoclast Museum of Art) à Bruxelles.



On en parle avec Raphaël Cruyt, directeur artistique du MIMA Museum.



"Machins, Machines" d'Hélène Maquet : il y a 20 ans naissait l'iPod.

Casting et équipe Animateur Eric RUSSON Émission Entrez sans frapper