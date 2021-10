Entrez sans frapper : Les us et coutumes d'Astérix et Kate Reed Petty sur Auvio

Bernard-Pierre Molin nous raconte les us et coutumes qui faisaient le quotidien des Gaulois et des Romains en 50 avant J.-C., grâce à des anecdotes et des extraits de la série Astérix : le travail, la nourriture, les prières, les loisirs ou encore l'amour. Il sera aussi question du premier roman de la romancière américaine Kate Reed Petty : "True Story", qui explore la manière dont notre société diffuse et affronte la rumeur...



Bernard-Pierre Molin pour le livre "Astérix : Les us et coutumes expliquées" (Éditions EPA).

Le Tome 39 : "Astérix et le Griffon" de Jean-Yves Ferri et Didier Conrad sort ce jeudi 21/10 (Édition Albert René).



On connaît assez bien l'Histoire - avec un grand H - de Rome, et pas mal celle que la Gaule - qui fut conquise et racontée par Jules César. Mais on connaît moins bien toutes celles avec un petit h qui font la vie au quotidien : les us, les coutumes, les traditions, les pratiques, et toutes les façons de faire, d'apprendre, de travailler, de se nourrir, de construire, de prier, de combattre, de se distraire et d'aimer.



Le Pater familias romain était-il un mâle nécessaire ? Quand exposait-il ses enfants ? Les Gaulois faisaient-ils la foire ? Les légionnaires appréciaient-ils la pose posca ? Les jours romains étaient-ils plus beaux que les nuits gauloises ? Combien de temps durait une heure à Rome ? Les vrais Gaulois auraient-ils réservé un chien de ma chienne à Idéfix ?

En nous racontant les us et coutumes qui faisaient le quotidien en 50 avant J.-C., Astérix et son acolyte enrobé nous permettent de constater que nos ancêtres gallo-romains nous ont transmis beaucoup de choses. Mercix !



La romancière américaine Kate Reed Petty pour son premier roman "True Story" (Gallmeister).



Talentueuse mais solitaire, Alice Lovett prête sa plume pour écrire les histoires des autres. Pourtant elle reste hantée par la seule histoire qui lui échappe : sa propre vie. Une simple rumeur, lancée en ce lointain été 1999 par deux ados éméchés, a embrasé en un rien de temps toute la communauté. Que s'est-il réellement passé sur la banquette arrière de cette voiture alors qu'ils ramenaient Alice, endormie, chez elle ? Accusations, rejets, déni, faux-semblants... la réalité de chaque protagoniste vacille et reste marquée à tout jamais. Et quand le présent offre une chance de réparer le passé, comment la saisir ? Faut-il se venger ou pardonner ? Ou mieux vaut-il tout oublier ? Mais peut-on oublier ce qu'on n'a jamais vraiment su ?



Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : "Le Voyage dans l'Est" de Christine Angot (Flammarion).



« - Vu l'ancienneté des faits, il sera sans doute compliqué de les faire établir, et vraisemblablement, votre père ne sera pas condamné...

- Alors, il y a des faits plus récents, qui ont eu lieu à Nancy, à Nice, à Paris et à Tende, il y a deux ans. Ce serait peut-être plus facile...

- Certainement.

- Mais j'étais majeure.

- Ça reste des viols par ascendant, madame. Et qui ont eu un commencement d'exécution quand vous étiez mineure. Moi, je vais le faire convoquer dans un commissariat de Strasbourg. Il aura une grosse frayeur. Il sera difficile d'apporter les preuves. Il y aura sans doute un non-lieu... »

