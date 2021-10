Entrez sans frapper : Spéciale Yves Montand sur Auvio

On célèbre ce mercredi le centenaire de sa naissance et le 9 novembre prochain, les 30 ans de sa mort. On en parle avec notre spécialiste cinéma, Dick Tomasovic.



« Bagarre dans la Discothèque » à 11h30, avec Corentin Candi et Adeline Dieudonné.



Et dès midi :



"C'est un beau roman" de Sébastien Ministru : "Les sucettes" de France Gall.



Ce mercredi 13 octobre, c'est le centenaire de la naissance de Yves Montand et le 9 novembre prochain, ce sera les 30 ans de sa mort.



On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg.



Romans cultes et livres de traverse avec Marcel Leroy : le roman "Rebecca" de Daphné du Maurier, paru en 1938.



Un manoir majestueux : Manderley. Un an après sa mort, le charme noir de l'ancienne propriétaire, Rebecca de Winter, hante encore le domaine et ses habitants. La nouvelle épouse, jeune et timide, de Maxim de Winter pourra-t-elle échapper à cette ombre, à son souvenir ?

Immortalisé au cinéma par Hitchcock en 1940, le chef-d'œuvre de Daphné du Maurier a fasciné plus de trente millions de lecteurs à travers le monde. Il fait aujourd'hui l'objet d'une traduction inédite qui a su restituer toute la puissance d'évocation du texte originel et en révéler la noirceur.



Les sorties cinéma avec Hugues Dayez :



- The Last Duel Ridley Scott

- Eiffel

- L'Homme de la Cave

