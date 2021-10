Entrez sans frapper

Un dialogue particulièrement fécond entre art et littérature ; 90 extraits d'oeuvres littéraires au ton d'un siècle qui a inventé la liberté ; Une réunion exceptionnelle de peintures, dessins, estampes, objets provenant de prestigieuses collections publiques et privées.



Michel Delon pour son livre « Le XVIIIe siècle libertin de Marivaux à Sade » (Citadelles et Mazenod).



De Marivaux à Sade en passant par Crébillon, Diderot, Voltaire, l'abbé Prévost, Beaumarchais, Choderlos de Laclos, Casanova ... - sans oublier des écrivains moins connus mais tout aussi savoureux -, cette anthologie nous convie à parcourir un siècle de littérature à la lumière des grands peintres et dessinateurs du XVIIIe siècle. Boucher, Fragonnard, Greuze, Lancret, Saint-Aubin, Watteau et autres chantres de la fête galante accompagnent magnifiquement ces invites non déguisées à la délectation. Roman, théâtre, correspondance, mémoire, poésie ou chansons rivalisent de raffinement et de subtilités pour transcrire l'émoi naissant, la quête du plaisir sensuel, la passion effrénée et les délices de la jouissance. Au-delà du jeu de la séduction, des fantasmes érotiques ou de la satire des mœurs, ces textes remarquables interrogent la liberté humaine et la possibilité pour les êtres d'atteindre le bonheur.



