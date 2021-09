Entrez sans frapper : Izzeldin Abuelaish sur Auvio

Premier médecin-obstétricien palestinien à exercer en Israël, spécialiste mondial de l'infertilité, il perd trois de ses filles et une nièce dans l'opération " Plomb durci " (riposte israélienne aux tirs du Hamas) en janvier 2009. Il raconte son drame dans un livre et Denis Laujol le mettra en scène la saison prochaine au Théâtre de Poche à Bruxelles.



Izzeldin Abuelaish, médecin-obstétricien palestinien né dans la bande de Gaza qui prône la réconciliation entre Israël et la Palestine, a publié en 2012 "Je ne haïrai point : Un médecin de Gaza sur les chemins de la paix" (Robert Laffont).



Denis Laujol l'a adapté au théâtre. La pièce s'intitule "Je ne haïrai pas" et sera jouée au Théâtre de Poche à Bruxelles la saison prochaine.



Izzeldin Abuelaish est palestinien, né à Gaza. A force de ténacité, il réussit à devenir médecin, spécialisé en gynécologie obstétrique. Il est un spécialiste mondial de l'infertilité. Il donne la vie...

Il est aussi le premier médecin palestinien à exercer en Israël. Il a subi à ce titre toutes les tracasseries et humiliations au passage des fameux ¿check-points¿ entre les deux pays. Malgré tout, il tente de construire des ponts entre Israéliens et Palestiniens.

Puis il y a l'opération Plomb Durci. Un tank tire deux obus sur sa maison, tuant trois de ses filles et une de ses nièces, et blessant grièvement plusieurs autres de ses enfants.

Fou de douleur.

Pourtant, Izzeldin écrit son livre, I shall not hate (Je ne haïrai point). L'histoire de sa vie, et sa foi en l'avenir, le dialogue et la paix. Son livre est aujourd'hui traduit en 25 langues. Le recevoir sur le plateau du Poche et faire un spectacle de son témoignage -avec Deborah Rouach (Cendrillon dans la mise en scène de Joël Pommerat) et dans la mise en scène de Denis Laujol (Pas Pleurer, Fritland, Le Champ de Bataille)-, est un immense honneur. Lui, dont plusieurs parlementaires belges soutiennent la candidature au prix Nobel de la paix.

L'histoire d'Izzeldin nous incite à la réflexion. Celle de ce petit enfant de Gaza devenu docteur qui donne la vie. Qui perd l'essentiel, mais qui refuse la haine. Et qui promeut le dialogue, la culture, l'éducation pour combattre le repli, la peur.



