Entrez sans frapper : Douglas Stuart et les 30 ans de Nevermind de Nirvana sur Auvio

De la littérature avec Douglas Stuart pour son premier roman de "Shuggie Bain", lauréat du Booker Prize 2020, et pour sa rencontre Passa Porta ce vendredi soir avec Edouard Louis. Mais aussi de la musique avec les 30 ans de la sortie de "Nevermind" de Nirvana.



Dès 11h30, retrouvez la « Bagarre dans la Discothèque » avec Jacques De Pierpont et Éric Russon.



Et dès midi :



"Les inconnus connus" d'Éric Russon : Une sacré équipe !



L'écrivain écossais Douglas Stuart pour son premier roman de "Shuggie Bain" (Globe), lauréat du Booker Prize 2020.



Il en rencontre littéraire Passa Porta avec Edouard Louis ce soir à 20h15 à Flagey (sur le changement de classe, le pouvoir de la littérature et la conscience des privilèges).



Ce vendredi 24 septembre, c'est les 30 ans de la sortie de "Nevermind" de Nirvana.



On en parle avec Bernard Dobbeleer.



La chanson de pompon : Dixie Chicks : "Not Ready to Make Nice" (2006).

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper