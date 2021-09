Entrez sans frapper : I love Porn sur Auvio

Didier Lestrade publie « I love Porn », un essai positif sur les sexualités d'aujourd'hui qui explique en quoi le porno change la sexualité moderne...



Les sorties BD de Xavier Vanbuggenhout :



- « Le grand vide » de Léa Murawiec (Éditions 2024)

- « Aaron » de Ben Gijsemans (Dargaud)

- « Animal Social Club » de Hervé Bourhis (Dargaud)



Didier Lestrade, journaliste, écrivain, fondateur d'Act Up-Paris et du magazine Têtu, pour son essai "I love Porn" (Les Éditions du Détour).



Ce livre partage une passion que l'auteur met au même niveau que celles qui ont nourri son métier et sa carrière : la musique, la nature, le militantisme. Didier Lestrade retrouve dans le porno (gay mais pas seulement) sa dimension contes­tataire, sa générosité humaine.

« Le porno a sauvé ma vie. Pendant toutes ces années de solitude et de terreur à cause du sida, le porno m'a permis d'avoir accès à une sexualité par procuration. »

Depuis les cinémas, chers et rares jusqu'au sites internet, immédiatement accessibles et pour la plupart gratuits, la pornographie n'a cessé de proliférer dans notre quotidien. Didier Lestrade en fait l'histoire.

I Love Porn est aussi une autobiographie du désir et du plaisir, en résonance avec l'époque. Le livre est un témoignage, intime et collectif, de notre rapport à la représen­tation de notre sexualité.

Mémoire, éthique, droits des minorités, I Love Porn est un livre positif sur les sexualités d'aujourd'hui.

Le coup de coeur de Gorian Delpâture : "True story" de Kate Reed Petty (Gallmeister).



Talentueuse mais solitaire, Alice Lovett prête sa plume pour écrire les histoires des autres. Pourtant elle reste hantée par la seule histoire qui lui échappe : sa propre vie. Une simple rumeur, lancée en ce lointain été 1999 par deux ados éméchés, a embrasé en un rien de temps toute la communauté. Que s'est-il réellement passé sur la banquette arrière de cette voiture alors qu'ils ramenaient Alice, endormie, chez elle ? Accusations, rejets, déni, faux-semblants... la réalité de chaque protagoniste vacille et reste marquée à tout jamais. Et quand le présent offre une chance de réparer le passé, comment la saisir ? Faut-il se venger ou pardonner ? Ou mieux vaut-il tout oublier ? Mais peut-on oublier ce qu'on n'a jamais vraiment su ?

