Entrez sans frapper : Nathacha Appanah et Sébastien Van Malleghem sur Auvio

De la littérature avec "Rien ne t'appartient", le nouveau roman de Nathacha Appanah. Et de la photo avec Sébastien Van Malleghem et son nouveau livre photos "Allfather". Une ode à la nature...



« Bagarre dans la Discothèque » à 11h30, avec Hélène Maquet et Laurence Bibot.



Et dès midi :



Polar et littérature de genre avec Michel Dufranne : Grâce à Denis Villeneuve, tout le monde semble aimer la Science-Fiction. Quelle chance : il y a une solide rentrée littéraire SF francophone :



- Romain Lucazeau, La Nuit du faune, Albin Michel Imaginaire

- Olivier Caruso, Symposium, Inc., Le Bélial'



La journaliste et romancière mauricienne Nathacha Appanah pour son nouveau roman "Rien ne t'appartient" (Gallimard).



« Elle ne se contente plus d'habiter mes rêves, cette fille. Elle pousse en moi, contre mes flancs, elle veut sortir et je sens que, bientôt, je n'aurai plus la force de la retenir tant elle me hante, tant elle est puissante. C'est elle qui envoie le garçon, c'est elle qui me fait oublier les mots, les événements, c'est elle qui me fait danser nue. »

Il n'y a pas que le chagrin et la solitude qui viennent tourmenter Tara depuis la mort de son mari. En elle, quelque chose se lève et gronde comme une vague. C'est la résurgence d'une histoire qu'elle croyait étouffée, c'est la réapparition de celle qu'elle avait été, avant. Une fille avec un autre prénom, qui aimait rire et danser, qui croyait en l'éternelle enfance jusqu'à ce qu'elle soit rattrapée par les démons de son pays.



Le photographe belge Sébastien Van Malleghem pour son nouveau livre photos "Allfather".



Attiré par une nature rugueuse aux conditions extrêmes, Sébastien Van Malleghem réunit les souvenirs d'une aventure imaginaire en solitaire. Un retour aux sources qui se transforme en une plongée dans ses archives. Les images ont été réalisées aux États-Unis, en Floride, en Norvège, en Islande, en Bretagne ou encore, tout simplement, depuis son jardin belge. De l'envol d'un corbeau jusqu'à un océan noir comme la nuit en passant par une immersion sous-marine entouré d'alligators, Van Malleghem transcrit une épopée dénuée d'êtres humains - ceux-ci sont à peine perceptibles. Ses arrêts sur image contemplatifs sont rythmés par des impressions aux teintes dorées, rappelant le fil de lumière qui ourle parfois les montagnes dans l'obscurité du nord de la Norvège.



"Machins, Machines" d'Hélène Maquet : la chute d'Elizabeth Holmes : un des plus grand scandale de la Sillicon Valley.

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper