Entrez sans frapper : Laurent Lafitte et Vincent Macaigne sur Auvio

Ils sont nos invités pour la sortie du film "L'origine du monde", une comédie qui traite du tabou du sexe maternel...



Dès 11h30, retrouvez la « Bagarre dans la Discothèque », avec Jacques De Pierpont et Hélène Maquet.



Et dès midi :



La chronique de Josef Schovanec : la série BD "Les Moutons" par Alsy.



Laurent Lafitte et Vincent Macaigne pour la sortie du film "L'origine du monde".



Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son coeur s'est arrêté. Plus un seul battement dans sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il parle, se déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent d'explication à cet étrange phénomène. Alors que Jean-Louis panique, Valérie se tourne vers Margaux, sa coach de vie, un peu gourou, pas tout à fait marabout, mais très connectée aux forces occultes. Et elle a une solution qui va mettre Jean-Louis face au tabou ultime...



La chanson de Pompon : "Ca plane pour moi" de Plastic Bertrand (1977).

