Entrez sans frapper : Spéciales Martin Scorsese et Casablanca sur Auvio

Du cinéma ce jeudi avec d'un côté un focus Martin Scorsese, le réalisateur de Taxi Driver, Casino, Raging Bull ou Le loup de Wall Street. Et de l'autre, il sera question du film « Casablanca », sorti il y a bientôt 80 ans, avec Humphrey Bogard et Ingrid Bergman. On en parle avec notre spécialiste ciné, Dick Tomasovic.



L'objet Pop de Nicolas Herman : la montre Casio.



Spéciale Martin Scorsese, à l'occasion de la parution du roman graphique "Martin Scorsese" de Amazing Ameziane (Éditions du Rocher).



384 pages de BD qui vous feront découvrir comment un petit gars asthmatique de Little Italy est devenu l'un des plus grands réalisateurs.

25 films, 16 documentaires sur 50 ans de carrière ont permis à Martin Scorsese de marquer au fer rouge le cinéma. Véritablement possédé par son art, il nous a offert Taxi Driver (Palme d'or à Cannes en 1976) et Raging Bull, considéré comme le meilleur film des années 80.



Spéciale Casablanca, le film de Michael Curtiz avec Humphrey Bogard et Ingrid Bergman, à l'occasion de la sortie du livre "Casablanca, l'aventure du film" de Tito Topin (Éditions LettMotif). Le film fêtera ses 80 ans en 2022.



Qui ne connait pas Casablanca ? La célèbre formule ¿Play it again Sam¿ lancée au pianiste du Rick's Café, les adieux déchirants du couple mythique Ingrid Bergman-Humphrey Bogart sur le tarmac embrumé, la musique ¿As Time Goes By¿ qui résonne encore dans toutes les mémoires, le film est devenu avec le temps un véritable objet de culte.

Casablanca, l'aventure du film nous prouve pourtant que le chef d'œuvre de Michael Curtiz n'a pas encore révélé tous ses secrets. En effet, Tito Topin nous propose une approche inédite du film, en revenant à la source même de ceux qui ont participé à sa conception et à sa réalisation. Le livre met à jour le cosmopolitisme des protagonistes de l'aventure Casablanca, qu'ils soient devant ou derrière la caméra : le caractère antinazi du film se traduit plus encore dans cette longue liste, dans ces personnages réels qui, pour certains, avaient fui les régimes de Franco, Salazar, Mussolini, Hitler ou Staline en quête de liberté. Une vraie galaxie universaliste d'émigrés à l'assaut des dictatures nationalistes qui, pour faire le film, a bravé les règles de neutralité voulue par le président Roosevelt.



On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg.



Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : Mona Chollet pour son livre "Réinventer l'amour. Comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles" (La Découverte).



Nombre de femmes et d'hommes qui cherchent l'épanouissement amoureux ensemble se retrouvent très démunis face au troisième protagoniste qui s'invite dans leur salon ou dans leur lit : le patriarcat. Sur une question qui hante les féministes depuis des décennies et qui revient aujourd'hui au premier plan de leurs préoccupations, celle de l'amour hétérosexuel, ce livre propose une série d'éclairages.

Au cœur de nos comédies romantiques, de nos représentations du couple idéal, est souvent encodée une forme d'infériorité féminine, suggérant que les femmes devraient choisir entre la pleine expression d'elles-mêmes et le bonheur amoureux. Le conditionnement social, qui persuade les hommes que tout leur est dû, tout en valorisant chez les femmes l'abnégation et le dévouement, et en minant leur confiance en elles, produit des déséquilibres de pouvoir qui peuvent culminer en violences physiques et psychologiques. Même l'attitude que chacun est poussé à adopter à l'égard de l'amour, les femmes apprenant à le (sur ?) valoriser et les hommes à lui refuser une place centrale dans leur vie, prépare des relations qui ne peuvent qu'être malheureuses. Sur le plan sexuel, enfin, les fantasmes masculins continuent de saturer l'espace du désir : comment les femmes peuvent-elles retrouver...

Émission Entrez sans frapper