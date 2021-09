Entrez sans frapper : Laurent Gaudé et Fabrice Murgia sur Auvio

Ils sont nos invités pour leur pièce créée à Avignon, "La dernière nuit du monde". Comment l'invention d'une pilule qui permet d'abolir le sommeil va modifier radicalement nos modes de vie dans un monde qui ne s'arrête jamais...



« Bagarre dans la Discothèque » à 11h30, avec Adeline Dieudonné et Corentin Candi.



Et dès midi :



"C'est un beau roman" de Sébastien Ministru : « La mamma » de Charles Aznavour.



Laurent Gaudé et Fabrice Murgia pour la pièce créée à Avignon, "La dernière nuit du monde", à voir au Théâtre National à Bruxelles jusqu'au 18 septembre, du 6 au 8 octobre à L'Ancre à Charleroi puis en tournée en Belgique et à l'étranger.



Imaginez un monde sans nuit. Un monde où l'homme, épaulé par la science, mettrait fin à ses besoins physiologiques de sommeil. Une pilule lui permettrait de dormir 45 minutes sans effet de fatigue. Dans «?l'ère de la nuit fragmentée?» - celle où chacun choisit le moment où il souhaite dormir - les étoiles ne bercent plus aucun rêve, aucun silence. La vie active, furieuse, sans relâche, court dans les veines d'une humanité jouissive et toute puissante. Fantasme pour certains, cauchemar pour d'autres, La Dernière nuit du monde aborde un thème à peine tabou. Une planète H24 sous le fallacieux prétexte que le jour déborde et qu'il est donc grand temps pour l'homme d'habiter le temps autrement.



Romans cultes et livres de traverse avec Marcel Leroy : "Le manuel de la Firebird 91".



Les sorties cinéma avec Hugues Dayez :



- Dune

- Worth

- Délicieux

