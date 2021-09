Entrez sans frapper : Spéciale 20 ans du World Trade Center sur Auvio

On en parle avec Baptiste Bouthier, auteur de la BD "11 septembre 2001 : Le jour où le monde a basculé" et Dick Tomasovic, qui nous parle des films liés à la tragédie du 11 septembre : Fahrenheit 9/11 de Michael Moore (2004), World Trade Center d'Oliver Stone (2006), Vol 93 de Paul Greengrass (2006), Zero Dark Thirty de Kathryn Bigelow (2012), Extrêmement fort et incroyablement près de Stephen Daldry (2011), Mensonges d'État de Ridley Scott (2008), La 25ème heure de Spike Lee (2002), etc.



Spéciale 20 ans du World Trade Center à New York avec Baptiste Bouthier, auteur de la BD "11 septembre 2001 : Le jour où le monde a basculé" (Dargaud).



Le mardi 11 septembre 2001, dix-neuf pirates de l'air du réseau Al-Quaïda s'emparent de quatre avions de ligne. Deux avions sont projetés sur les tours jumelles, symboles de la puissance financière américaine, le troisième termine sa course sur le Pentagone, siège du département de la Défense. Le bilan de ces quatre attentats-suicides est de 2 977 morts et 6 291 blessés.



Construit en deux temps, ce documentaire raconte cette journée historique de l'intérieur en suivant plusieurs points de vue, et dressent un bilan du 11 Septembre, dans les jours, les semaines...



On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg.



La chanson de Pompon : "Bangla Desh" de George Harrison (1971).

