Entrez sans frapper : Benoît Delépine sur Auvio

Effacer l'historique, Mammuth, Louise-Michel, Aaltra, Avida... Benoît Delépine est l'invité d'honneur du BRIFF, le Brussels International Film Festival, et notre invité pour terminer la semaine.



Dès 11h30, retrouvez la « Bagarre dans la Discothèque » avec Éric Russon et Jacques De Pierpont.



Et dès midi :



"Les inconnus connus" d'Éric Russon : une voix d'hier.



Benoît Delépine, invité d'honneur du BRIFF, le Brussels International Film Festival, qui a lieu jusqu'au 11 septembre.



Au programme : une rétrospective de ses films et une leçon de cinéma en compagnie de Bouli Lanners.



La chronique de Josef Schovanec : le fameux trésor de La Buse, pirate du XVIIIe siècle.



Le chanson de Pompon : "Rock'n'Roll Is Dead" de Lenny Kravitz (1995).

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper