Entrez sans frapper, notre catalogue de l'été : Jean Dujardin et Clara Luciani sur Auvio

Du cinéma avec Jean Dujardin pour le film "Présidents", réalisé par Anne Fontaine. Et de la musique avec Clara Luciani pour son nouvel album "Coeur".



Dès 11h30, retrouvez la « « Bagarre dans la Discothèque » avec Jacques De Pierpont et Éric Russon.



Et dès midi :



La chronique de Josef Schovanec : Charlie et la Chocolaterie.



Clara Luciani pour la sortie de son nouvel album "Coeur".

En concert le 8/11/21 au Cirque Royal à Bruxelles et le 9/3/22 à Forest National à Bruxelles.



Jean Dujardin pour le film "Présidents", réalisé par Anne Fontaine, qui sort le 30/06.

Une ITV d'Éric Russon.



Nicolas, un ancien Président de la République, supporte mal l'arrêt de sa vie politique. Les circonstances lui permettent d'espérer un retour sur le devant de la scène. Mais il lui faut un allié. Nicolas va donc partir en Corrèze, pour convaincre François, un autre ancien Président (qui, lui, coule une retraite heureuse à la campagne) de faire équipe avec lui. François se pique au jeu, tandis que Nicolas découvre que le bonheur n'est peut-être pas là où il croyait... Et leurs compagnes respectives, elles, vont bientôt se mettre de la partie.



La chanson de Pompon : "Les hallucinations d'Edouard" par Édouard.

