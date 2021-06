Entrez sans frapper : Spéciale Jacques Dutronc sur Auvio

Et moi et moi et moi, Les Cactus, J'aime les filles, Il est cinq heures Paris s'éveille, L'Opportuniste, Le Petit Jardin... Focus sur Jacques Dutronc, artiste inclassable : ses chansons yéyé, ses apparitions au cinéma, ses amours mythiques. On en parle avec Frédéric Quinonero, qui publie "Jacques Dutronc, l'insolent".



« Bagarre dans la Discothèque » à 11h30, avec Joëlle Scoriels et Corentin Candi.



Et dès midi :



"Paroles, Paroles" de Sébastien Ministru : "Comme un garçon" de Sylvie Vartan.



L'écrivain et biographe français Frédéric Quinonero pour sa biographie "Jacques Dutronc, l'insolent" (L'Archipel).



Artiste inclassable et insaisissable, roi du canular, Jacques Dutronc a tracé son chemin à l'intuition, sans chercher à faire carrière. D'abord guitariste, il aborde la chanson (" un métier d'escroc ") par un curieux hasard. Dans les mid-sixties, ses succès, écrits à quatre mains avec son "meilleur ennemi" Jacques Lanzmann ("Et moi, et moi, et moi", "Les Cactus", "Les Playboys"...), pointent déjà les dérives de la société de consommation, avec un sens de la formule qui fait mouche.

Au cinéma, ce faux désinvolte a fait preuve d'une rare exigence et tourné avec les plus grands, de Zulawski à Pialat (il obtint le César du meilleur acteur pour Van Gogh en 1992), en passant par Lelouch, Deville, Godard ou Chabrol.

Écologiste avant l'heure, Jacques Dutronc se cache souvent dans son repaire corse pour y " ranimer la flemme ".



"La La Langue" de Joëlle Scoriels : ma chronique bilan, avec culotte, peps et veuve...



Les sorties cinéma avec Hugues Dayez :



- Promising young woman

- Un espion ordinaire

- Le Discours

