Entrez sans frapper : Sébastien Lifshitz sur Auvio

Il sort son film "Petite fille", le portrait d'une petite fille de sept ans née dans un corps de garçon et le combat de sa famille pour faire accepter sa différence...



« Bagarre dans la Discothèque » à 11h30, avec Adeline Dieudonné et Corentin Candi.



Et dès midi :



"Paroles, Paroles" de Sébastien Ministru : "Obsession" de Suzy Solidor.



Le réalisateur et scénariste français Sébastien Lifshitz pour son film "Petite fille", qui sort aujourd'hui.



Sasha, né garçon, se vit comme une petite fille depuis l'âge de 3 ans. Le film suit sa vie au quotidien, le questionnement de ses parents, de ses frères et sœur, tout comme le combat incessant que sa famille doit mener pour faire comprendre sa différence. Courageuse et intraitable, Karine, la mère de Sasha, mène une lutte sans relâche portée par un amour inconditionnel pour son enfant.



La chronique "Mauvais genre" de Juliette Goudot : les femmes et les poils : « Liberté, pilosité, sororité ».



Les sorties cinéma avec Hugues Dayez :



- The father

- 5ème set

- Villa Caprice

