Entrez sans frapper : Franck Thilliez sur Auvio

Il publie son nouveau roman "1991 : La première enquête de Sharko" et est notre invité.



« Bagarre dans la Discothèque » à 11h30, avec Nicolas Herman et Sébastien Ministru.



Et dès midi :



"L'objet Pop" de Nicolas Herman : le bomber.



L'écrivain français Franck Thilliez pour la sortie de son nouveau roman "1991 : La première enquête de Sharko" (Fleuve Noir).



En décembre 1991, quand Franck Sharko, tout juste sorti de l'école des inspecteurs, débarque au 36 quai des Orfèvres, on le conduit aux archives où il est chargé de reprendre l'affaire des Disparues du Sud parisien. L'état des lieux est simple : entre 1986 et 1989, trois femmes ont été enlevées, puis retrouvées dans des champs, violées et frappées de multiples coups de couteau. Depuis, malgré des centaines de convocations, de nuits blanches, de procès-verbaux, le prédateur court toujours.

Sharko consacre tout son temps à ce dossier, jusqu'à ce soir où un homme paniqué frappe à la porte du 36. Il vient d'entrer en possession d'une photo figurant une femme couchée dans un lit, les mains attachées aux montants, la tête enfoncée dans un sac. Une photo derrière laquelle a été notée une adresse, et qui va entraîner le jeune inspecteur dans une enquête qui dépassera tout ce qu'il a pu imaginer...



Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : "M. Je-Sais-Tout. Conseils impurs d'un vieux dégueulasse" de John Waters (Actes Sud).



« Cry-Baby », avec Johnny Depp dans un de ses premiers rôles ? C'est lui. « Serial Mother », mettant en scène une Kathleen Turner en mère tueuse sur fond pastel ? Lui encore. « Hairspray », qui a connu un énorme succès tant à Broadway que dans sa réadaptation cinématographique ? Lui aussi.

Réalisateur, scénariste, acteur, écrivain et artiste jusqu'au bout de sa célèbre moustache dessinée à l'eye-liner, John Waters - alias le Pape du Trash - semble avoir autant de casquettes qu'il a eu de vies. À soixante-quatorze ans, toujours aussi déjanté et acerbe, il revient avec ce nouvel ouvrage, à la fois mémoires et livre de conseils, récit nourri d'anecdotes de tournage et d'expériences personnelles, d'hommages et d'exercices d'admiration (Warhol, Divine, Pasolini, Patty Hearst...), d'humour irrévérencieux et de « punchlines » ravageuses.

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper