Entrez sans frapper : Brice Matthieussent et Charles sur Auvio

Brice Matthieussent pour la sortie de son livre "Amérique fantôme", un regard sur l'Amérique d'aujourd'hui. Et de la musique avec Charles, l'artiste belge choisie pour le lancement mondial de Equal, l'opération de Spotify, pour la sortie de son premier EP « Falling While Rising ».



« Bagarre dans la Discothèque » dès 11h30, avec Laurence Bibot et Xavier Vanbuggenhout.



Et dès midi :



Les sorties BD de Xavier Vanbuggenhout.



L'écrivain, traducteur et éditeur français Brice Matthieussent pour son livre "Amérique fantôme" (Arléa).



À l'occasion d'une « tournée » solitaire notamment au Texas, pour accompagner la publication de son livre, Brice Matthieussent regarde l'Amérique d'aujourd'hui, loin des pages joyeuses de la route 66, du mythe des années Kerouac, et des clichés les plus tenaces. Il traverse les villes de Dallas, Pittbursgh, Houston, Austin, avant de revenir à Boston, étonné par les fantômes qui hantent un paysage de halls d'hôtels, d'autoroutes ou de librairies, à la lumière des néons ou des phares de voitures. On y croise les plus démunis dans des rues sans trottoirs comme les classes aisées dans les parcs ou les salons, les plus chaleureux et les plus distants. Mais la rencontre est d'abord celle du regard et de la littérature.

Le récit est scandé par une succession de faits divers et de photographies de l'auteur.



Charles (la gagnante de « The Voice Belgique » saison 8, mais aussi l'artiste belge choisie pour le lancement mondial de Equal, l'opération de Spotify qui prône l'égalité homme-femme) pour son premier EP « Falling While Rising ».



Elle sera en concert au Botanique à Bruxelles le 27 novembre.



"J'entends des voix" de Laurence Bibot.

