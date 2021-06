Entrez sans frapper : Jean-Michel Guenassia sur Auvio

Avec "Les Terres promises", il signe le retour du Club des incorrigibles optimistes, Prix Goncourt des lycéens en novembre 2009, l'épopée intime d'une génération, celle des années 60.



« Bagarre dans la Discothèque » à 11h30, avec Laurent Mathieu et Hélène Maquet.



Et dès midi :



Polar et littérature de genre avec Michel Dufranne : Y a pas que la taille qui compte ! Un recueil de nouvelles caustique et une novella incontournable : « Presqu'îles » de Yan Lespoux (Agullo Éditions) et« Toutes les saveurs » de Ken Liu (Le Bélial').

Mais aussi la collection Opuscule de chez Lamiroy, qui approche à grands pas de son 200ème numéro !



L'écrivain français Jean-Michel Guenassia pour son roman "Les Terres promises" (Albin Michel).



Paris, Alger, Tel Aviv, Saint-Petersbourg. De 1964 à 2007, les rêves des Incorrigibles Optimistes embrassent quatre décennies qui portent en elles toutes les promesses de la Terre et toutes les Terres promises.



Michel Marini a tout juste dix-sept ans et son bac en poche. Il traîne au Cadran de la Bastille, où il joue au flipper en retardant le moment de s'inscrire à la fac. Ses projets ? Rejoindre Camille, partie vivre dans un kibboutz en Israël, découvrir le monde, armé de son Leica, et retrouver Cécile, la bien-aimée de son frère Franck. Communiste convaincu, Franck n'est jamais revenu d'Algérie après sa désertion, préférant consacrer sa vie à changer le monde. Dût-il troquer l'étoile rouge pour le manteau de moine...



Pris dans le tourbillon de leurs amours et de leurs secrets, les derniers incorrigibles optimistes ont tous au cœur les grandes espérances de cette période pleine de tumulte.



"Machins, Machines" d'Hélène Maquet.

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper