Entrez sans frapper : Erik Orsenna sur Auvio

Erik Orsenna de l'Académie française pour son livre "La passion de la fraternité : Beethoven" (Stock/Fayard).



« Joie, tous les humains deviennent frères lorsque se déploie ton aile douce. »



Quatre ans avant 1789, quatre ans avant la prise de la Bastille et la Déclaration des Droits de l'Homme, Schiller écrit ce poème qui ne cessera d'accompagner Beethoven.

Un Beethoven toute sa vie passionné de fraternité alors que tout se ligue contre lui, sa famille, sa santé, ses amours, ses finances, la noblesse.

À tous les coups qui le frappent, il répond par un chef d'œuvre. Jusqu'à ce bout du chemin, le 26 mars 1827, en plein cœur d'un orage. Il meurt en nous laissant, en nous léguant cette joie, les derniers accents de sa neuvième symphonie devenu le chant de l'Europe enfin réconciliée.

Ce livre est le récit de cette passion, le portrait d'un génie fraternel.



"Machins, Machines" d'Hélène Maquet : NewNew, le nouveau réseau social qui monétise nos relations.

