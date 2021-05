Entrez sans frapper : Axel Kahn et Anaïs Jeanneret sur Auvio

« Pourquoi faire le bien ? » C'est la question au cœur du livre d'Axel Kahn : "Et le bien dans tout ça ?". Anaïs Jeanneret sera aussi des nôtres pour son roman "Dans l'ombre des hommes", qui décrit la traque d'une femme prise dans l'engrenage du cyberharcèlement.



Nouvelle diffusion de "La mort qui tue" d'Adeline Dieudonné : Colette.



La romancière française Anaïs Jeanneret pour son roman "Dans l'ombre des hommes" (Albin Michel).



Tout perdre du jour au lendemain. Quitter Paris et les privilèges d'un milieu envié mais impitoyable. Fuir son mari poursuivi pour trafic d'influence. Devenir la proie d'un infernal harcèlement sur les réseaux sociaux et dans la presse parce que « femme de ».



Dans ce roman contemporain, Anaïs Jeanneret, observant les milieux du pouvoir et leur cruauté, décrit la traque d'une femme prise dans l'engrenage du cyberbashing. Et qui, en choisissant de sortir de l'ombre, s'expose à une violence fatale. Une histoire d'aujourd'hui.



Polar et littérature de genre avec Michel Dufranne avec deux romans noirs dont leurs thèmes font écho à l'actualité :



- Benjamin Fogel, Le Silence selon Manon, Rivages/Noir

- François Médéline, La Sacrifiée du Vercors, 10/18



Le scientifique, médecin généticien et essayiste français Axel Kahn pour son essai "Et le bien dans tout ça ?" (Stock).



« "Sois raisonnable et humain !" m'a lancé Jean Kahn, mon père, avant de se donner la mort. Ai-je bien suivi ce fil d'Ariane qui m'a été offert ? Lorsque beaucoup du ruban de la vie a déjà été déroulé, on se retourne parfois pour en juger l'aspect. J'en ai ressenti le besoin pour apprécier la cohérence d'un parcours, confronté aux questions, situations, dilemmes, engagements et combats auxquels j'ai été mêlé. Encore en cette année 2020, j'ai eu à prendre position et à analyser la crise sanitaire de la Covid-19. En tant que Président de la Ligue nationale contre le cancer, mobilisé pour la protection des personnes malades et spécialiste du sujet. Et en tant que citoyen engagé et attentif, explorateur anxieux de la "voie bonne" en tout domaine : la politique, la violence, le Progrès, les technologies, la vie humaine...



La route a déjà été longue, semée d'embûches comme toute existence, souvent contournée, presque un labyrinthe. Cependant, j'avais, comme Thésée, mon fil d'Ariane. À moi aussi, il a été confié par amour. L'ai-je toujours tenu ? »



Nouvelle diffusion de J'entends des voix" de Laurence Bibot : la voix des majorettes.

